¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥¬²È¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÂÄ¤Á¤ë¤¾¡¿½ãµÖÍË¾´ ¶µ¼øÇî»Î
¡¡¼Ì¿¿¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤À¡£¼«Ê¬¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£³¨¤Ï¡¢¤¿¤ÀÊ¿ÌÌ¤Ë¿§¤òÊÂ¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤ä¿ÍÊª¤ò´Ý¤´¤È¶õ´ÖÅª¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²èÌÌ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î³¨¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¤À¡£¼Ì¿¿¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤ÀµÌÌ²è¤Ð¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀµÌÌ²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸å¤«¤é¤Î¸ªçÓ¤á¥Ñ¡¼¥¹¤È¤«¡¢Â¸µ¤«¤é¤Î¤¢¤ª¤ê¤È¤«¡¢¾õ¶·Á´ÂÎ¤ÎÐíâ×¤È¤«¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Ý¤´¤ÈÎ©ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤â³¨ÊÁ¤µ¤¨ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¥Þ¥ó¥¬Åª¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÀþ¤ÎÂÀ¤µ¤Î¶¯¼å¤¹¤é·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤À¡£Î¾¿Æ¤¬²È¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤â³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤âÄ¹Ç¯¡¢¼õ¸³¥Ç¥Ã¥µ¥ó¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÀÐ¹Ñ¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤À¼Ì¤¹ºî¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÂÐ¾Ý¤òÎ©ÂÎ¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÈÌ¤Ë½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¿¥¹¡×¡£ºÇ½é¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¡¢³Ø¤Ù¤Ð³Ø¤Ö¤Û¤É¡¢¶µºà¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡¢Â¸ºß´¶¡£¥«¥á¥é¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥º¤ÇÊ¿¹ÔÀþ¤Ç¥¤¥é¥¹¥ÈÉ÷¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î¤È¤ï¤±¤¬°ã¤¦¡£¶µ¼¼¤À¤È¡¢¤³¤ì¤¬¹â¤¤ÀÐ¹ÑÂæ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤«¤¤¤«¤é¡¢µû´ãÅª¤ËÅ·°æ¤Þ¤Ç¶µ¼¼¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¼ó¤¬60ÅÙ¤âº¸¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬Äº¤«¤éÉ¡¶Ú¡¢³Ü¤Î¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤È¡¢Æ¬Äº¤«¤é´ÄÄÇ¡¢¤½¤·¤ÆÂè°ì¶»ÄÇ¤Ø¡¢¤ÈÆó¼´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¼Ô¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Î©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¼´¤Î´Ø·¸¤ò²èÌÌ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¥¯¥¸°ú¤¤Ç¤Ò¤É¤¤ÀÊ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¼´¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤À¤±¤¬ÀµÌÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ü²¼¤«¤éÉ¡¤Î·ê¤ò¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼ó¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤Ï¿âÄ¾¡¢¸ª¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ØÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆñ¤·¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¾åµé¼Ô¸þ¤±¡£
¡¡¤¿¤À¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ê¤é¡¢ÀµÌÌ¤À¤Î¡¢¿¿²£¤À¤Î¤Î¿Þ²ò¤À¤±²è¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤µ¡£¼ÂºÝ¡¢¤Ø¤¿¤Ë¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢²èÏ¤Ç¤âÇä¤ì¡¢´ë¶È°Æ·ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯Ë¡³°¤ÊÂç¶â¤¬²Ô¤²¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤¢¤êÍ¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¥·¥í¥¦¥ÈÁê¼ê¤Ë¸æ¹âÀâ¤Ç¤â¿â¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥Û¥é¤Ç¤â¼«Ëý¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÊª¸ì¤ò³¨¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤¤Á¤ó¤È¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÆü25»þ´Ö¡¢½µ£¸Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Ò¥Þ¤âÌµ¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Þ¥ó¥¬¤Ç¸ì¤ë¡£¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤â¡¢»à¤ó¤À¥Ú¥Ã¥¿¥ó¥³¤Î¿Þ°Æ¤òÍåÎó¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡£²èÌÌ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¡£
½ãµÖÍË¾´¡Ê¤¹¤ß¤ª¤«¤Æ¤ë¤¢¤¡ËÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¡¿Èþ½ÑÇî»Î¡ÊÅìµþéº½ÑÂç³Ø¡Ë¡¢ÅìµþÂç³ØÂ´¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¡õÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²Ê¡Ë¡¢¸µ¥É¥¤¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥ÄÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢³Ø¡Ë¡¢¸µÅì³¤Âç³ØÁí¹ç·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊóÆ»¶É¥Ö¥ì¡¼¥ó¡£