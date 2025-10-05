²¬»³»ÔÄ¹Áª¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»á¤¬£´Áª¡Ä¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀßÇò»æÅ±²ó¼çÄ¥¤Î¸µµÄÄ¹¤é£³¿·¿Í¤òÇË¤ë
¡¡²¬»³»ÔÄ¹Áª¤Ï£µÆü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»á¡Ê£·£±¡Ë¡ÊÌµ¡Ë¤¬¡¢¸µ»Ô²ñµÄÄ¹¤Î±º¾å²íÉ§»á¡Ê£¶£°¡Ë¡ÊÌµ¡Ë¤é¿·¿Í£³¿Í¤òÇË¤ê¡¢£´Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï£³£¶¡¦£¶£¶¡ó¡ÊÁ°²ó£³£´¡¦£°£±¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿¹»á¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤È¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¸©ÁÈ¿¥¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¡¢Í¿ÌîÅÞÁê¾è¤ê¤ÎÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¡£»ÔÃæ¿´Éô¤Î³èÀ²½¤ä»Ò°é¤Æ´Ä¶À°È÷¤Ê¤É£³´ü£±£²Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÁª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿±º¾å»á¤Ï¡¢ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¤ò½ä¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÇò»æÅ±²ó¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£