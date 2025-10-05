¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡Æþ¾ÞÆ¨¤·12°Ì½ªÀï¡Ä³¤³°¤«¤é¤Ï¸Â³¦ÏÀ¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£±£³ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤¬ÊÑÆ°¤·¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¤Ó¤¤ì¤º£±£²°Ì¤ÇÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£±£³ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤òÁª¤ÖÃæ¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤òÁªÂò¤¹¤ëÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤È¡¢£±¼þÌÜ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¸åÂ³¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±£·°Ì¤Ø²¼¹ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¡¢ÃæÈ×¤ÇÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ£±£±°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤ÏÎÏ¿Ô¤¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯Íèµ¨·ÀÌó¤òÁè¤¦»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤òÊá¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕ¤Ë¸å¤í¤«¤é¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£±£²°Ì¤ÈÆþ¾Þ¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë¡£ÌµÇ°¤Î¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³ÑÅÄ¤Î¸Â³¦ÏÀ¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ïº£¡¢³ÑÅÄ¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³ÑÅÄ¤¬²¿¤«Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö³ÑÅÄ¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤¦³ÑÅÄ¤òÍÊ¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë£±£°·î¤Î½éÀï¤ÇÄãÌÂ¤·¤¿³ÑÅÄ¡£Íèµ¨¤â£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤À¡£