Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Ç²Ð»ö¡¡ÌÚÂ¤Ê¿²°1ÅïÁ´¾Æ¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Ç5ÆüÌë¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¤µ¤Ä¤Þ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å7»þÁ°¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô²ÃÀ¤ÅÄµÜ¸¶¤Ç¡Ö¶á¤¯¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢¼ÆÅÄÍ¦¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤¤¤µ¤à¡Ë¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð1Åï¡¢¤ª¤è¤½80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤Æ¨¤²½Ð¤·¡¢Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç¡¢6Æü¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
