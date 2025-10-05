¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¸ÐËÌ¾ÊÅ·Ìç»Ô¡¢¡ÖµÕ½±¡×¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡ÊÅ·Ìç¡Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¥·¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¹¾»çË§¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ÏÃíÊ¸¿ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡ÖÍé°ÍãÚÉþ¾þ¡×¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°ºÊñµ¡¤¬Àª¤¤¤è¤¯²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÊñ¤µ¤ì¤¿Éþ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤ÈÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÐËÌ¾ÊÅ·Ìç»Ô½Ð¿È¼Ô30Ëü¿Í¤¬¹Åì¾Ê¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤ÇÎ®¤ìºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î10Ëü¿Í¤¬µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æµ¯¶È¤¹¤ë»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¼è°ú³Û¤Ï2021Ç¯¤Î70²¯¸µ¡ÊÌó1470²¯±ß¡Ë¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï500²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû500²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å·Ìç»Ô¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖµÕ½±¡×¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å·Ìç»Ô¤«¤é¤ÏÌó30Ëü¿Í¤¬¹Åì¾Ê¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤Ç½ÅÍ×¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢Å·Ìç»Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¿Íºà¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÅÔ»Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¼Ö¤ÇÅ·Ìç»Ô¤Î³¹Ãæ¤òÁö¤ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤äÅ¹¤¬»ê¤ë½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Å·Ìç»Ô¤ÎËÂÀÓ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï¤Î·Ð±Ä¼çÂÎ¤Ï7000¼Ò°Ê¾å¤¢¤ê¡¢EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¿ô¤Ï1Ëü3000Å¹°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íºà¤¬¡ÖÎ®½Ð¡×¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¿Íºà¤¬¡ÖÌá¤ë¡×»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Åª³Î¤Ê¡ÖÀ¯ºö¡×¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿Å·Ìç½Ð¿È¼Ô¤¬¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î¿Íºà¤Ë¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Å·Ìç»Ô¤ÏËÂÀÓ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌÀ¯ºö4¹àÌÜ17¾ò¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Ç¯´Ö2²¯¸µ¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë¤Î»º¶È´ð¶â¤ò·×¾å¤·¡¢¡Ö²ÈÄÂ¸ºÌÈ¡Ü¶âÍ»¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤«¤é¤Ê¤ë°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¹©¾ì¤Î²ÈÄÂ¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÈ½ü¡¢2Ç¯¤ÏÈ¾³Û¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»þ¤Î¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ·ÉþÂß¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÍ»»ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÍ»»ñ¤ò½ä¤ëÆñÂê¤ò²òÑÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³×¿·ÅªÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎÀ¤ä¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÁÒ¸Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®µòÅÀ¤Ê¤É¤ò·úÀß¤·¤Æ¡¢µ¯¶È¼Ô¤¬¡Ö0¡×¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îµ¯¶È¼Ô¤Î»×¤¤¤À¡£¤³¤³5Ç¯´Ö¡¢Å·Ìç½Ð¿È¼Ô10Ëü¿Í¤¬¡¢¸ÜµÒ¡¢µ»½Ñ¡¢·Ð¸³¤ò·È¤¨¤Æ¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íºà¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤Ï¡¢³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Öµ¯¶È¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·Ìç»Ô¤Ïº£¤ä¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¤ÎÅÔ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ±»º¶È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤¬60ÉÃ¤ÇÉþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ê¬¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ500·ï¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¡¢24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1Æü¤Ë300ËüÅÀ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂðÇÛ¶ÈÌ³¤Î¼è°·ÎÌ¤Ï¸ÐËÌ¾Ê¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½÷ÀÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Ï¸ÐËÌ¾Ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö»å¤È¿Ë¡×¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Å·Ìç»Ô¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖµÕ½±¡×¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢ÆâÎ¦ÅÔ»Ô¤Î»º¶È¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë