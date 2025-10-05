ÀßÃÖ¤Ï5ÉÃ¡¢Áàºî¤ÏÂÆ§¤ß¤À¤±¡£¤â¤¦¡Ö²ÙÊª¤ÇÎ¾¼ê¤Õ¤µ¤¬¤ê¡×¤ÇÀäË¾¤·¤Ê¤¤¤è
Çã¤¤Êªµ¢¤ê¤äÂðÇÛÊØ¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Ê¤É¡¢Î¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Â¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡¢marna¡Ê¥Þ¡¼¥Ê¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ç¥É¥¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤À¤±¤Ç¸ÇÄê¡¦²ò½ü¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¸¼´Ø¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤Ç¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤À¤±¡ªÎ¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´ÊÃ±Áàºî
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ÇÄê¡¦²ò½ü¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¸ÇÄê¤·¤¿¤¤»þ¤ÏÂ¤Ç¥Ú¥À¥ë¤ò¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤¹¤ë¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤À¤±¡£
²ò½ü¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥É¥¢¤ò³°Â¦¤Ë²¡¤¹¤È¥Ú¥À¥ë¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¥É¥Ã¥°¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¡¢Î¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¡£
ÂðÇÛÊØ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ç°ì»þÅª¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¡¢¥µ¥Ã¤ÈÂ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ç¥º¥ì¤Ê¤¤¡ª°ÂÄê´¶È´·²¤Î¸ÇÄêÎÏ
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´À½¥É¥¢¤äÌÚÌÜÄ´¤ÎÅ´À½¥É¥¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤àºÝ¤ÎÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ÈÍÑÁ°¤Ë¥É¥¢²¼Éô¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤ÏÉ¬¿Ü¡£
¥¢¥ë¥ßÀ½¤ä¥¬¥é¥¹À½¤Î¥É¥¢¡¢É½ÌÌ¤Ë±úÆÌ¤¬¤¢¤ë¥É¥¢¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆÃ¼ì¥´¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÈÃÏÌÌ¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¹Â¤ÈÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¹çÀ®¥´¥à¤òºÎÍÑ¡£
¤³¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾²ºà¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¥É¥¢¤ò³Î¼Â¤Ë¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥à¤Ë¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤¿»¨¶Ò¤Ç¿¡¤¼è¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
Ëü¤¬°ì¥´¥à¤¬³°¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜÂÎ¤Î±úÆÌÉôÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¡£ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤ÆüËÜÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó41¡ß177¡ß52mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¸¼´Ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ABS¼ù»é¤ä¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜÀ½¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¥Ú¥À¥ë¤Î¥´¥à¤ÈÃÏÌÌ¤Î·ä´Ö¤Ï3¡Á7cm¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸¼´Ø¥É¥¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤¬¤Á¤ÊË»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Ê¤Î¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
