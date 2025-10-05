¤É¤³¤ËÅÜ¤ì¤Ð¡Ä º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡Ö¤½¤é¥¥ì¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¤µ°Æ»¡×¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ÈÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ÎËâµå¡É¢ªÌÛ¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÎ©¤Áµî¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¡ÈÉÔ°ÕÂÇ¤Á¡ÉËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é
10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎËâµå¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9²óÎ¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î6ÈÖJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½éµå¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤ë162km/h¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬¸«Á÷¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤Ï¡¢Æâ³Ñ¤òÆÍ¤¯159km/h¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢Â³¤¯3µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢160¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Ê¤¬¤é·è¤Þ¤ë140km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤º¤Ë¸«Á÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢°ì½Ö¹ÅÄ¾¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡È¤ª¼ê¾å¤²¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ê¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤âÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¤È¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤È¡¢»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÎËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¤µ°Æ»¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤é¥¥ì¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«w¡×¡Ö¤¹¤²¤¨´é¤·¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖµåÂ®º¹20¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤·¤Ê¡×¡Ö¿·ÂçËâ¿ÀÇúÃÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤â¤È¤â¤È½ÕÀè¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î»þÅÀ¤Ç540RPM¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿4·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î6Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï504RPM¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ËÃ¼¤Ë²óÅ¾¿ô¤¬Äã¤¯¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Äº´¡¹ÌÚ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÈËâµå¡É¤ò¶î»È¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬ßÚÎö¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
