¡Ú´¶ÁÛÁ´Ê¸¡ÛÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡µþÅÔË¬ÌäÂè2Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¡¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à½ÐÀÊ¡¡AI¤Ê¤É½ôÌäÂê¤òÀ¤³¦ÅªÍ¼±¼Ô¤¬µÄÏÀ¡ÖÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¡×
µþÅÔ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤¬¡¢µÜÆâÄ£¤«¤é5Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¸áÁ°¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥àÂè22²óÇ¯¼¡Áí²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢³èÈ¯¤Ê¶¨µÄ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëAI¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤ä¿ÍÎà¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ôÌäÂê¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÍ¼±¼Ô¤¬³ØºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤â³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ·ËÎ¥µÜ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ñ±¡¤ä·úÊª·²¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÎÄí±à¤ò»¶ºö¤·¡¢³Æ½ê¤Ë¹©É×¤Î¶Å¤é¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë·ËÎ¥µÜ¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¿¹ËÜ¹¬ÍµµþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÆüËÜÄí±à¤¬±«¿å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼«Á³¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¿¿å¤òËÉ¤®¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë±«Äí¤ËÄÌ¤¸¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»þÀÞ±«¤Î¹ß¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÜÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
