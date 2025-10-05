¡Ö½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹¡×¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ·èÄê
½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡Á½Õ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¡Øº£¡Ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Á
ÈÖÁÈ³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤«¤é¡¢2026Ç¯3·î25Æü¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡Á½Õ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¡Øº£¡Ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢FRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢3Ëü5Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤òÆ°°÷¤·ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤ò¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¹¤²¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª ¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë4·î¤òºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢3·î25Æü³«ºÅ¡£
ÈÖÁÈ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î²»³Úº×¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë½é¼ª³Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡© ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç½ç¼¡È¯É½Í½Äê¡£¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¸ø±éÌ¾ ½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡Á½Õ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¡Øº£¡Ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Á³«ºÅÆü 2026Ç¯3·î25Æü(¿å) 18»þ³«±é(Í½Äê)²ñ ¾ì ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û½Ð ±é ¥¥ã¥¹¥È¢¡ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á) and more‼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¢¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢FRUITS ZIPPER and more!!¼ç ºÅ ½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026À½ºî°Ñ°÷²ñÆÃÀßHP https://www.mbs.jp/hatsumimi-fes/