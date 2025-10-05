¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ²¤½¤¦¡Ä¡Ä¡ª

¡¡¤â¤¦µ¯¤­¤ë¡© ¤Þ¤À¿²¤ë¡© YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMB vids¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃë¿²Ãæ¤ÎÇ­¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤½¤¦¤È¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤é¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´é¤òÀö¤¤»Ï¤á¤ë¤â¡Ä¡Ä

¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖCat Waking Up Is the Cutest Thing Ever¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£»þ·×¤Î²»¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÀÅ¤«¤ÊÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ÎÃæ¡¢Ãã¥È¥é¤ÎÇ­¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ªÃë¿²Ãæ¤Ç¤¹¡£

¡¡¤ª¤Ê¤«¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¡¼¥¹¡¼¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÇ­¤µ¤ó¤Î¿²Â©¤È¡¢¥«¥Á¥³¥Á¤È¤¤¤¦»þ·×¤Î²»¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¡£¾®¤µ¤¯¥°¥ë¥°¥ë¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·¿­¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç­¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È¤Ò¤È¤Ê¤á¤·¤Æ¡¢Âç¤­¤Ê¤¢¤¯¤Ó¤ò°ì¤Ä¡£¡Ö¤Þ¤ÀÌ²¤¤¥Ë¥ã¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¹¢¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¼ª¤Î¸å¤í¤ò¤·¤­¤ê¤Ë»¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢´é¤òÀö¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤ÀÌ²¤¤¤Î¤«¡Ö¤Þ¤Àµ¯¤­¤¿¤¯¥Ë¥ã¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÆ¤ÓÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ç­¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¼ê¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Ï´é¤òÀö¤¦¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ²µ¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥á¥À¥á¡¢¿²¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×¤ÈÌ²µ¤¤Ë¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ú¥í¥Ã¤ÈÀå¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¤ªÃë¿²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢·ë¶ÉÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯Ç­¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¿²Ë·¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Öµ¯¤­¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç­¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê¤ªÃë¿²¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£