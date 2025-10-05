¾¾²¬¾»¹¨¡¡Åìµþ¡¢È¡´Û¤Î2µòÅÀÀ¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Ö¥Î¥ê¤Ç¡×º×¤ê¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡¢»³¼Ö¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤â
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡¡½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¤ÈÈ¡´Û¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ¶¤¤¤Çº×¤ê¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ËÈ¡´Û½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¤Î¥®¥¿¡¼¡¦TAKURO¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTERU¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¤ÏTERU¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢º×¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£¡Ö¡È¥Î¥ê¤Ç½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹?¡É¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁ´Á³¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡TERU¤È¤È¤â¤Ë»³¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏÂÂÀ¸ÝÃ¡¤±¤ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¡ÈÀÎ¥É¥é¥Þ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡É¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡¢½ã¿èÌµ¹¤¤ÊÌÜ¤Ç¡È¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÞ¤¤çÏÂÂÀ¸Ý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¿²£¤Ç¡Ö¡È¹Ô¤¯¤¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡ÊTERU¤µ¤ó¤Î¡ËÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£