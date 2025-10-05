MBS¡Ö½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡×³«ºÅ·èÄê¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õFRUITS ZIPPER½Ð±é¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5Æü¡¢¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡Á½Õ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¡Øº£¡Ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Á¡×¤Î³«ºÅ·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¾¾²¬¾»¹¨¡¢TOKIO²ò»¶¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡2024Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢3Ëü5Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤òÆ°°÷¤·ÂçÀ¹¶·¤òÇî¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¹¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë4·î¤òºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢3·î25Æü¿åÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î²»³Úº×¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¼ª³Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¿Í¡×¤ä¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤ÎÇØÃæ¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç½ç¼¡È¯É½Í½Äê¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢£¸ø±éÌ¾¡§¡Ø½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026¡Á½Õ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¡Øº£¡Ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡Á¡Ù
¢£³«ºÅÆü2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë18»þ³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
¢£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡§ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼¡¢ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë andmore
¢£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢FRUITS ZIPPER andmore
¢£¼çºÅ¡§½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹2026À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ºÂ¼ï¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§»ØÄêÀÊ¡¿1Ëü2500±ß¡¡ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡¿1Ëü2500±ß
¢¨ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¡¢Î©¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¡¢ÃåÀÊ¤·¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý
¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£¸ø±éÃæ¤Ï¡¢É¬¤ºÃåÀÊ¤·¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÈÖÁÈÆâÈ¯É½¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡¢¡Ö½é¼ª³Ø¥Õ¥§¥¹ÆÃÀßHP¡×¤Ë¤Æ¡¢½ç¼¡È¯É½Í½Äê
