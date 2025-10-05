フリーの谷尻萌アナウンサーが５日に自身のインスタグラムを更新し、石川県でのオフショットを披露した。

谷尻アナは「こんばんは どんな土日をお過ごしですか？土曜日はｃｉｎéｍａ ｂｉｒｄ ｉｎ 石川県奥能登の司会を担当させていただきました 石川県珠洲市に行ってきました 映画と音楽、そしてお笑いも含めた多彩なプログラムで 奥能登のみなさんと一緒に楽しく過ごすことができて 一生忘れられないひと時になりました せっかくなので日曜日は兼六園に行ってきたよ 広大な庭園を見ながら散策できたから凄く癒された ほなまたね」と思い出をつづり、ピンクのワンピースを着た姿や黒のＴシャツにロングスカートを合わせた姿のオフショットを添え、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お仕事お疲れ様でした かわいい」「めっちゃ綺麗」「ピンク色のお衣装凄く似合ってて可愛い過ぎます 萌ちゃん大好きです」「萌ちゃん今晩は兼六園にピンクのドレス とても綺麗ですよ これからも体に気をつけて頑張って下さい」「１、２枚目の佇まい…女神みたいだよ」「イベントお疲れ様でした 兼六園での萌ちゃん、モデルさんみたいで素敵ですよ 今日はお買い物に行ってました」などの声が寄せられている。