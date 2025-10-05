谷尻萌アナのインスタグラム（＠ｔａｎｉｊｉｒｉ＿ｍｏｅ）より

　フリーの谷尻萌アナウンサーが５日に自身のインスタグラムを更新し、石川県でのオフショットを披露した。

　谷尻アナは「こんばんは　どんな土日をお過ごしですか？土曜日はｃｉｎéｍａ　ｂｉｒｄ　ｉｎ　石川県奥能登の司会を担当させていただきました　石川県珠洲市に行ってきました　映画と音楽、そしてお笑いも含めた多彩なプログラムで　奥能登のみなさんと一緒に楽しく過ごすことができて　一生忘れられないひと時になりました　せっかくなので日曜日は兼六園に行ってきたよ　広大な庭園を見ながら散策できたから凄く癒された　ほなまたね」と思い出をつづり、ピンクのワンピースを着た姿や黒のＴシャツにロングスカートを合わせた姿のオフショットを添え、投稿を締めた。

　この投稿にファンからは「お仕事お疲れ様でした　かわいい」「めっちゃ綺麗」「ピンク色のお衣装凄く似合ってて可愛い過ぎます　萌ちゃん大好きです」「萌ちゃん今晩は兼六園にピンクのドレス　とても綺麗ですよ　これからも体に気をつけて頑張って下さい」「１、２枚目の佇まい…女神みたいだよ」「イベントお疲れ様でした　兼六園での萌ちゃん、モデルさんみたいで素敵ですよ　今日はお買い物に行ってました」などの声が寄せられている。