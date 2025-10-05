¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¡¡¡Ö¼«¾Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿Í¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ë¾×·â¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈËå¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê53¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¼«¾Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿Í¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ë»×¤ï¤º¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤Ò¤Ä¤¸¡É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Î¤Ò¤Ä¤¸¤Î¿Í·Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ª¤·¤Ä¤¸¡Ù¤À¥á¥§¡¼¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¹¤Î¤Ò¤Ä¤¸¤Î¿Í·Á¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¡Ö½µ5¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éÉ¬¤ºµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¼«¾Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿Í¡É¡×¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Ê¤Î!?µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È¾×·â¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò14Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈËå¡É¤Îµ×ÊÝ¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡È·»¡É¤ÎÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£