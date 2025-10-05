¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×66¡ó¡¡JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬66%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï26%¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤Ï75%¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï18%¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤Ç25%¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡Öºþ¿·´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬23%¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤À¤«¤é¡×¤Ç26%¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç20%¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç18%¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ï40%¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï48%¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËºÇ¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤À¯ºö¤Ï¡¢1°Ì¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×34%¡¢2°Ì¡Ö·Êµ¤ÂÐºö¡×17%¡¢3°Ì¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡×9%¡¢4°Ì¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×8%¡¢5°Ì¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×8%¡¢6°Ì¡Ö¶µ°é¡¦»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¡×7%¡¢7°Ì¡Ö¼«Ì±ÅÞ²þ³×¡×6%¡¢8°Ì¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¡×3%¡¢9°Ì¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×2%¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬º£¸å¤É¤ÎÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¢§¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡×13%¡¢¢§¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×15%¡¢¢§¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×24%¡¢¢§¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅÞ¡×13%¡¢¢§¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×23%¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
JNN¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÇÌµºî°Ù¤Ë¿ô»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÎ¾Êý¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡ÖRDDÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷2550¿Í¡Ì¸ÇÄê853¿Í¡¢·ÈÂÓ1697¿Í¡Í¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á40.6%¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤«¤éÍ¸ú¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ494¿Í¡¢·ÈÂÓ542¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤¬Â¿¤¯²óÅú¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î½Ì¿Þ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢JNN¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤ÀÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²»À¼¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤âÇ¯ÎðÁØ¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤éÍð¿ô¤Ç»ØÄê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾åÅÄ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
½»Âð,
Áòµ·,
³ùÁÒ