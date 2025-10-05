¡ÚÊ©¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¥é¥¬¥ë¥Ç¡¼¥ë¾Þ¡ÛA.¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó´ÉÍýÇÏ¤¬Ï¢¾¡¡Ä¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤êV¤Ç¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È»º¶ð¡¢Éã¤ËÊû¤²¤ë¥ï¥ó¥Ä¡¼
¡¡10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëG1¡¦¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¥é¥¬¥ë¥Ç¡¼¥ë¾Þ¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó±¹¼Ë¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡ÊÉã¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó»Õ¤È¥¹¥ß¥è¥óµ³¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¥Ö¡¼¥µ¥Ã¥¯¾Þ¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î2Ãå¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È»º¶ð¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¤¬ÆþÀþ¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬41ÉÃ31¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Æ»Ãæ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÁá¤á¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÓ¿§¿ê¤¨¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤¬Ç´¤ê¹þ¤ß¡¢¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È»º¶ð¤¬¸«»ö¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÇÏ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÉã¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤Ç¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇµÞÀÂ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¼ï²´ÇÏÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢ÆîËÌÎ¾È¾µå¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾·ì¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬¡¢Éã¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«»ö¤Ë±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó´ÉÍýÇÏ¤¬Ï¢¾¡¡¦¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¥é¥¬¥ë¥Ç¡¼¥ë¾Þ¥¹¥ß¥è¥ó¤¬´°àú¤ÊÆ¨¤²¡¡¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È»º¶ð¤¬Éã¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤°¥ï¥ó¥Ä¡¼
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤Ç1400m¤Ëµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡Ê¥¹¥ß¥è¥ó¡Ë¤Ï´°àú¤Êµ³¾è¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏÂÎ¤âÎ©ÇÉ¤Ç¡¢¶¯¤¯¡¢À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂ®¤¤¡£Éã¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¼«¿È¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏË´¤Éã¤ËÊû¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾¡Íø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÆ±»Õ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¤Îµ÷Î¥¡Ê2100m¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ëC.¥Ø¥Ã¥ÉÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤ÏÍèÇ¯¡¢µ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê1R¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡ËºÆ¤Ó¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È»º¶ð¤ÏËÜÅö¤Ë¸¤¯¡¢Ä´¶µ¤·¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¡¼¥È¥ó¥Ð¥»¥Ã¥È¤ÎµÞÀÂ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¤«·î¡£¤½¤Î·ì¤ò·Ñ¤°»º¶ð¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎG1¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¾þ¤ë¡£°ÎÂç¤ÊÉã¤ËÊû¤²¤ë¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£