¿Íµ¤¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÆØßê°õ¶É¡×¤òË¬¤Í¤Æ¡¡Ãæ¹ñ´Å½Í¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÆØßê°õ¶É¡×¤Ï¡¢ÆØßêÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë°õ¾Ï¤òÀéÅÀ°Ê¾åÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°õ¾Ï¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡£±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯9·îËö¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÛÆâ¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë°õºþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆØßê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô½êÂ¢¤·¡¢ÆØßêÊÉ²è¤äÊ©Áü¡¢³¤³°Î®½ÐÊ¸²½ºâ¤ÎÉü¹ïÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¹üÅ¥Áº¡Ê¤Ç¤¤¤½¡áÅ¥¿Í·Á¡Ë¤äÅ¥ÈÇ²è¡¢½ñÆ»¡¢Ñò»æ¡Ê¤»¤ó¤·¡¢ÀÚ¤ê³¨ºÙ¹©¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ÖºÂ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆØßê°õ¶É¤Ï¡¢ÆØßê¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ç¯´ÖÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï9·î»þÅÀ¤Ç32Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£