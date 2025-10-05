ÆØßê°õ¶É¤Î³°´Ñ¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÆØßê°õ¶É¡×¤Ï¡¢ÆØßêÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë°õ¾Ï¤òÀéÅÀ°Ê¾åÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°õ¾Ï¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡£±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯9·îËö¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡´ÛÆâ¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë°õºþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢ÆØßê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô½êÂ¢¤·¡¢ÆØßêÊÉ²è¤äÊ©Áü¡¢³¤³°Î®½ÐÊ¸²½ºâ¤ÎÉü¹ïÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¹üÅ¥Áº¡Ê¤Ç¤¤¤½¡áÅ¥¿Í·Á¡Ë¤äÅ¥ÈÇ²è¡¢½ñÆ»¡¢Ñò»æ¡Ê¤»¤ó¤·¡¢ÀÚ¤ê³¨ºÙ¹©¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ÖºÂ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆØßê°õ¶É¤Ï¡¢ÆØßê¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ç¯´ÖÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï9·î»þÅÀ¤Ç32Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£

ÆØßêÀÐÊ´ºÌ²è¤ò¼Â±é¤¹¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º·Ñ¾µ¼Ô¤ÎÍû±Ê·³¡Ê¤ê¡¦¤¨¤¤¤°¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ÇÂóËÜÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êºþ¤ê°õºþºîÉÊ¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤Î¼âÇóÉâÄ¦ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ï¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿°õ¾Ï¤È´éÎÁ¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ÎÂóËÜÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßêÀÐÊ´ºÌ²è¤ò¼Â±é¤¹¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º·Ñ¾µ¼Ô¤ÎÍû±Ê·³¡Ê¤ê¡¦¤¨¤¤¤°¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤Ç¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆØßêÀÐÊ´ºÌ²è¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º·Ñ¾µ¼Ô¡¢Íû±Ê·³¡Ê¤ê¡¦¤¨¤¤¤°¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ÇÊÉ²è¤ÎÌÏ¼Ì¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
ÆØßê°õ¶É¤ÎÆâÉô¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë
