¡ÚF1¡Û¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó2Ç¯Ï¢Â³¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º²¦¼Ô!¡¡¥é¥Ã¥»¥ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¡³ÑÅÄÍµµ£12°Ì¤ÇÆþ¾ÞÆ¨¤¹
¡¡¡þF1Âè18Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¡á1¼þ4.927¥¥í¡ß62¼þ¡Ë
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬º£µ¨6Àï¤ò»Ä¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡ÊÀ½Â¤¼ÔÉôÌç¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬3°Ì¡¢Æ±¼ó°Ì¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ·×27¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨ÄÌ»»650ÅÀ¤È¤·¤Æ2°Ì¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤È¤Îº¹¤ò325ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£ÄÌ»»10ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î9ÅÙ¤òÈ´¤¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î16ÅÙ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃ±ÆÈ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤«¤éÆÈÁö¡£1»þ´Ö40Ê¬22ÉÃ367¤ÇÂè10Àï¥«¥Ê¥ÀGP°ÊÍè8Àï¤Ö¤êº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢3Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤¬5ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¥¿¡¼¥ó3¤ÇÆ±Î½¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¬¤é3ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬20¼þÌÜ¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï26¼þÌÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡13ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï12°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³Æþ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤ÈÆ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢1¼þÌÜ¤Ç16ÈÖ¼ê¡¢2¼þÌÜ¤Ë¤Ï17ÈÖ¼ê¤Ø¸åÂà¡£14¼þÌÜ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ËÂå¤¨¤Æ¤«¤é°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï10ÈÖ¼ê¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë1ÉÃ°ÊÆâ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¥Î¥ê¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢58¼þÌÜ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤ËÂå¤¨¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤â¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¹¥Æ¥éÂåÉ½¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤Ê¬¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÍèµ¨¡Ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¢§¥é¥Ã¥»¥ë¡¡¡ÊÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¡Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¡£½µËö¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¡Ê2ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì
(£±)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£²)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£³)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£µ)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£·)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¸)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(£¹)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(10)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(11)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(12)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(13)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(14)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(15)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(16)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(17)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(18)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë