¾¾²¬¾»¹¨¡¡¡È¾¾·»¡É¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¿ÍÊªÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤À²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»þ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡¡½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£°¦¾Î¡È¾¾·»¡É¤Î¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡È¾¾²¬·³ÃÄ¡ÉÁê´Ø¿Þ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®ÁÎ¡×¡ÖÃæ·ø¾®ÁÎ¡×¡Ö¼ã¼ê¾®ÁÎ¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®ÁÎ¡×¤ËÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¤é¡¢¡ÖÃæ·ø¾®ÁÎ¡×¤ËHey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¡Ö¼ã¼ê¾®ÁÎ¡×¤Ë¤ÏTravis¡¡Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ë¥¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òºî¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁêÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾¾·»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÁêÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤âËÍ¡¢¤³¤Î»Ò¡ÊÁêÍÕ¡Ë¤È¤Þ¤À²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡È¾¾·»¡¢¾¾·»¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¤¤ä¤¢¤â¤¦¡¢ÁêÍÕ¤¯¤ó¤¬¾¾·»¡¢¾¾·»¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ÈÃ¯¤À¡¢¤½¤Î»Ò¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£