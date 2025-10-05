ÊÆ¤¬ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´·üÇ°Ìµ»ë¤¹¤ì¤Ð·³»ö¾å¤Îµ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¡á¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹
¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ·ó¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï10·î4Æü¡¢¼óÅÔÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ä«Á¯Ê¼´ïÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸-2025¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏºÇ¶á¡¢ÉðÎÏ¶¯²½Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢´Ú¹ñ¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç·³»ö»ñ¸»¤ò³È½¼¤·¡¢Ä«Á¯¤ÈÃÏ°è½ô¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÃÏ°è½ô¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ´í¸±¤ÊÉðÎÏ¶¯²½¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Î¿ÊÅ¸¤ÏÄ«Á¯¤ò¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë·³»ö¾å¤Îµ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ö¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë