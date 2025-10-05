¡ô205 ¼¼Î¶ÂÀ¤µ¤óÅÐ¾ì¡£²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¡Ö¥à¥í¥ê¥å¥¦¡×¡Ö¤¦¤½¤ä～～¤ó¡×¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆüÍËÃÏ¹ö
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯
¡Ö¤¤¤ä¤¡～～¡¢¤¨¤¨Å·µ¤¤ä¤Ç～¡×
²¬ÅÄ»Õ¾¢¤ÎÅ·µ¤¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£½µ¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡£°ÊÁ°¤À¤Ã¤¿¤é²¬ÅÄ»Õ¾¢ÏÃ¤¹¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤·¤«¤¡～¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ïº£¤äÀÎ¡£¤½¤³¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅ·µ¤¥Èー¥¯¤òÊ¹¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÇÅ·µ¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È»Õ¾¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ªÈè¤ì¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤Î¤¦¤ÏÆÊÌÚ¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ô¤¤Ï2»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¹Ô¤±¤¿Æ»¤¬¡¢µ¢¤ê¤Ï4»þ´Ö±Û¤¨¡£¤³¤ì¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤â°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì²È¸À¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÂçºå¤Ç»Å»ö¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸°Õµ¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éÅÝ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¨²¬ÅÄ»Õ¾¢Åª¤Ë¤Ï¶à¿µ¤Ï³«¤±¤¿¤¬¤Þ¤À¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅÝ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¡¦¤¼¡¦¤Ê¡¦¤Î¡¦¤«¡ª
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡ý¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¾ì½ê¤¬°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿»ö¤¢¤ë¡©
¡ý¥³¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÖYes¡×¤Ë10±ß¶Ì¤ò¥°¥¤¥°¥¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÛ¤¬¤¤¤¿
¡ýÈô¹Ôµ¡¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤éÈè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê～
¡ý¥É¥é¥¤¥Ðー¤µ¤ó¤Ï·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é²¼Æ»¤ÎÊý¤¬¹¥¤
¡ýÉÙ»Î»³¤Ï¶à¿µÌÀ¤±¤Î·Ý¿Í¤Ë¸·¤·¤¤
¡ý²¬ÅÄ»Õ¾¢¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥ïー¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤¦
°Ê¾å¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿¿¹üÄºÈ¯´ø¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡Ö¼¼Î¶ÂÀ¡×
¥¹¥¿ー¥È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÇÐÍ¥ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ»Õ¾¢¤È¤Ï²¿²ó¤«¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç»Õ¾¢¤Ï¼¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥à¥í¥ê¥å¥¦¡×¤È¸Æ¤ó¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¥à¥í¥ê¥å¥¦¤¬»Õ¾¢¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢±ó²ó¤·¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡£
¥à¥í¥ê¥å¥¦¤¬¼Çµï¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤Ð¤ÎÇÐÍ¥ÉôÌçÃ´Åö¡¦¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¶¦´¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤·¤Ð¤Î2¿Í¤¬Ê¸²½ÊüÁ÷Æâ¤ÇÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Þ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤À¤±²¿²ó¤â¸À¤¦¤È¤¤¤Ä¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¼¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¼ÆÅÄ¡ÖÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¸À¤¦¤Ê～¡×
¾åµ¤ÎÍÍ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤·¤ì¤Ã¤ÈÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÃ¡¢¼Çµï¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Î»ÕÈÏ¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡¢¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ÉÏÃ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀèÀ¸¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥áー¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì±þÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÆÉ¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤Ç¤Ïº£¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ê¥áー¥ë¤«¤é¡¢ÀÎ¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤ç¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î´éÌÌ¤Ë¥Ñ¥¤¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿ÏÃ¡×¡Ö¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤¬¥¥ã¥ó¶Ì¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Î»ÑÀª¤ÇÉ¾²Á¤òÉÕ¤±¤ëÀèÀ¸¡×
¤½¤·¤Æ¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤¬¹»Ä¹¼¼¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤Ï°ì½Ö¥à¥à¥à¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î½é½Ð¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ö¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÏÃ¡×¡ÖÉÝ¤¤ÀèÀ¸¤ÈÆ¨ÁöÃæ¤ò¤ä¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤³¤Á¤é¤âÈäÏª¡£
°ú¤½Ð¤·¤Ë²¿¸Ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£CMÃæ¤â3¿Í¤ÇÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¾Ð¡ª¤ª¤«¤·¤ÐÂç´îÍø
º£½µ¤«¤éÂè12¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÂê¤Ï¡ÖÀ¾¤Î¿Í¤ò°ì¸À¤Ç´î¤Ð¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£À¾¤Î¿Í¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¾¤Î¿Í¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏÉ×ºÊ¡ä¤ÎÁ´²óÅú¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ±üÍÍ¡ä
⭐︎º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿ー
⭐︎¤½¤ÎÉþ¡¢500±ß¤Ë¸«¤¨¤Êー¤¤
⭐︎Æ»ÆÜËÙ¤ÎÀî¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤À¤Í¡ª
⭐︎´ØÀ¾¤Î¿Í¤È¤·¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¤¡
⭐︎»õÊÂ¤Ó¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¡ä
¡ýËÍÅìµþ½Ð¿È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥³¥«»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¡ý´ØÀ¾¤Î¥»¥ß¤¬°ìÈÖÀ¼½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í
¡ý¼¡¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ã¤Æ¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¡ýÅ·ºÍ¤Ã¤Æ¡¢À¾¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ý¥±¥Ä¤Î·ê¤«¤é¼ê¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç±ü»õ¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤ï¤»¤Æ²¼¤µ～¤¤¡©
Íè½µ¤Î¤ªÂê¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥«ー¤Ï¤¤¤ä¤À¡×
²óÅúÎã¡Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬¥Ð¥¤¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²óÅúÎã¡ËÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Èー¥¯&¶ÈÌ³Ï¢Íí
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³ー¥Êー¤Ï±ö¿É¤Á¤ã¤ó¤È¾®Âð¥¢¥Ê¤â°ì½ï¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ö¿É¤Á¤ã¤ó¤Î¶¥ÇÏ¥®¥ã¥°¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¥®¥ã¥°¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÍÑ¤Ë¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î²ò¼á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Ï¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¤È¤Î3»þ´Ö¥³¥é¥Ü¥Çー¡×¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÌîÀ¸ÇúÃÆ¤Î¡Ö¤¯¤Ã¤ー¤µ¤ó¡×
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤â¡Ö3¿Í¤ËÃý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÊý¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ö±¦¼ê¡×¤È¤«¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥áー¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥¤¥áー¥¸¥¬ー¥ë¤Î¡ÖÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¾®Âð¥¢¥Ê¡×¤¬Ê¸²½ÊüÁ÷¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¥ê¥¹¥Êー¡×¤òÃµ¤¹Î¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤ª¤«¤·¤ÐÄ´ººÂâ¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í·»Äï¡×
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤±¤ë´ØÅì¶á¹Ù¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì¡×¤Ï¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ¤«¤é°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃêÁªÈÎÇä¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Ç¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¹ç¤»¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ª»ÏÇ¾¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×Í½Äê¡£¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ·Ñ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¥¯ー¥¸¥åー¥Æ¥ë¥ßー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜµ¤¤Î±Ñ¸ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥Ïー¥Õ¤ÎÊý¤Ë¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¤Ï¹¥¤¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¢¥ó¥Ó¥êー¥Ð¥Üー¡£
¤½¤·¤Æ¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢R-1¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÄÅ¹¥¬¥é¥¬¥éSeeYou～¡ª
X¡§https://x.com/okashi_joqr
Podcast¡§https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube¡§https://www.youtube.com/@okashi_joqr916