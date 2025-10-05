HYDE¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØÏÂ²Î»³DAY¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤ª¤¤Ë¡×
ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦HYDE¤µ¤ó¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÏÂ²Î»³DAY¡Ù¤Ë¤Æ¡ØHYDE [INSIDE] LIVE EXPO 2025 OSAKA,KANSAI,JAPAN -WAKAYAMA DAY-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Ìó1Ëü5000¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÏÑ¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¹Âç¤Ê²°³°²ñ¾ì¤Ç¡¢¡ØTAKING THEM DOWN¡Ù¤«¤é¥é¥¤¥ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£HYDE¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÈÀ¼´ï¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¤¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
HYDE¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¡ª¡¡ËüÇî¡¢ÏÂ²Î»³DAY¡ª¡¡¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¡ÊHYDE¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¡Ë½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡È·ã¤·¤¤HYDE¤µ¤ó¡É¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥ë¥¯¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥Î¥êÊý¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡ª¡¡ËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¤á¤ÆHYDE¤µ¤ó¤Î¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤â¡£HYDE¤µ¤ó¤Î¡Ö¤â¤¦1¿Í¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¶ÌÃÖÀ®¼Â¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥áÏÃ¤òÈäÏª¸å¡¢HYDE¤µ¤ó¤¬ÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ØGLAMOROUS SKY¡Ù¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£2¿Í¤Ï2021Ç¯¤ËÏÂ²Î»³¥Ó¥Ã¥°¥Û¥¨¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ø20th Orchestra Concert HYDE 鄢¥ß¥µ 2021 Wakayama¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢Â©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
2019Ç¯1·î30Æü¤«¤é2021Ç¯1·î29Æü¤Î2Ç¯´Ö¡¢¡ÈÏÂ²Î»³»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È´Ñ¸÷Âç»È¡É¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëHYDE¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥ôÃæ¡¢ÏÂ²Î»³ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ²Î»³¤Î³¹¤òµ×¡¹¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤ª¤¤Ë¡×¤È¡¢´ØÀ¾°¦¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¸ø±é¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£