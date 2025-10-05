¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óvs¥Ö¥é¥¤¥È¥ó ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá](¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
DF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼
DF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢
MF 5 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£
MF 7 ¥¢¥ó¥É¥ì
MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
FW 9 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 10 ¥¸¥ç¥ó ¥¢¥ê¥¢¥¹
FW 11 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ
DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§
DF 12 ¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥°¥Ð¥É¥¥
DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 21 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥á¥¹
DF 26 ¥¡¦¥ä¥Ê¡¦¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë
MF 27 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É
FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì
FW 28 ¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹
´ÆÆÄ
¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
DF 27 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
MF 17 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê
FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 29 ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼
FW 9 S. Tzimas
FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
