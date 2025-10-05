¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥Èvs¥æ¥È¥ì¥Ò¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¢¨21:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó ¥ô¥§¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä
DF 15 J. Bos
DF 21 ¥¢¥Í¥ë ¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
DF 26 G. Read
MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥å¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Ð¥¤¥í¡¼
GK 39 L. Bossin
DF 5 G. Smal
DF 30 ¥¸¥ç¥ë¥À¥ó ¥é¥È¥ó¥Ð
DF 43 J. Plug
MF 6 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à
FW 10 ¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó
FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹
FW 17 ¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
´ÆÆÄ
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
[¥æ¥È¥ì¥Ò¥È]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥ô¥¡¥·¥ê¥¹ ¥Ð¥ë¥«¥¹
DF 2 S. Horemans
DF 16 S. El Karouani
DF 24 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ø¡¼¥Õ¥§¥ë
DF 40 ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥» ¥Ç¥£¥Ã¥Ç¥ó
MF 14 ¥¸¥À¥ó ¥¤¥¯¥Ð¥ë
MF 15 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó ¥Ö¥ì¥¤¥¯
MF 21 G. Zechiël
MF 22 ¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 27 ¥¢¥í¥ó¥¾ ¥¨¥ó¥°¥ï¥ó¥À
FW 91 ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥ì
¹µ¤¨
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 K. Finnsson
DF 23 N. Vesterlund
DF 44 M. Eerdhuijzen
DF 55 D. Murkin
MF 8 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ü¥º¥É¥¢¥ó
MF 46 J. van Ommeren
FW 9 ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¦¥ß¥ó
FW 17 E. Demircan
FW 26 M. Jonathans
´ÆÆÄ
Ron Jans
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹