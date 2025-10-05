EXILE ATSUSHI¡¿¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¥ï¥¿¥·¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë22:00
¥²¥¹¥È¡¡¡§EXILE ATSUSHI
»ä¤ÎÃæ¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥ï¥¿¥·¡£¡§¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¥ï¥¿¥·¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëEXILE ATSUSHI¤µ¤ó¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤EXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
LDH¤Î¸åÇÚ¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¤µ¤ó¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢±üÅÄÎÏÌé¤µ¤ó¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¤«¤é¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤ªÃãÌÜ¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òµ¡¤Ë¡ÖÀÎ¤ÎÀèÇÚ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Êì¤«¤é¤Ï¼ê»æ¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìó8Ç¯²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢´°Á´Éü³è¤·¤¿EXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£