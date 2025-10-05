J2»³¸ý¤¬¼Õºá¡ÖºÂÀÊ¤Ç¤Î´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ºÎ©¸«¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾Ý¤¬È¯À¸¡×
¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï5Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿J2Âè32Àá¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´Àï¤Ç¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¼«Í³ÀÊ¤Ë¤Æ¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤¬ºÂÀÊ¤Ç¤Î´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ºÎ©¸«¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´Àï¤Ç°ìÉô¤Î¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤¬ºÂÀÊ¤Ç¤Î´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç»ö¾Ý¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÉÔÊØ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
