½é¼ª³Ø¤ÇTOKIO¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡5¿Í¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¡×¤Ë¤â¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡¡½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿TOKIO¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡TOKIO¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢6·î25Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡£31Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£TOKIO¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¡ÖONLY¡¡YOU¡×¡Ö²Ö±´¡×¡ÖÃèÁ¥¡×¡ÖAmbitious¡¡Japan¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤Î²Î¤¦»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î2¿Í¤â¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤¤¤¿²è³Ñ¤Ç¤Ï±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë5¿Í¤¬±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À±ÇÁü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖTOKIO¤Î¶Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö5¿Í¤Î±ÇÁü¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖTOKIO¤Î¶Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¾²¬¤¬¡Ö·ë¶É¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡£°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡ÖTOKIO¾¾²¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶»¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¿±þ¡£¡Ö°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¤Ëµã¤¤¤¿¡×¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡¢µã¤±¤ëÌ¾¸À½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£