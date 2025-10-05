¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¢¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×MV¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â³«ºÅ
¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢10·î6Æü(·î)20»þ¤ËYouTube¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤Ï¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢4²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡ÖÈþ¤·¤¤ÉÉ¡×°ÊÍè¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
9·î28Æü(Æü)¤Ë¤Ï¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÎÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤Ï10·î6Æü(·î)0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Æ±»þ¹ï¤«¤é¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤òÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Stationhead¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï10·î6Æü(·î)19»þ¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×SNSÀè¹ÔÇÛ¿®
https://spitz.lnk.to/PtL_sns
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢£¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤òÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.universal-music.co.jp/spitz/news/2025-10-05-2/
¢£¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° Stationhead¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
10·î6Æü(·î)19»þ¤è¤ê¡¢Stationhead¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤â¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.universal-music.co.jp/spitz/news/2025-10-05/
¢£47th Single¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡× (ÆÉ¤ß¡§¥Ò¥ò¥Þ¥â¥ë)
2025Ç¯10·î6Æü(·î)0»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®Í½Ìó¡¡https://spitz.lnk.to/PtL
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù
¡ÚSeason 3¡Û10·î4Æü(ÅÚ)23:00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡¡10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË24:30¡Á
AT-X¡¡10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË22:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË17:26¡Á
Æî³¤ÊüÁ÷¡¡10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË5:25¡Á
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË9:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÌÚÍË24:59¡Á
ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË16:00¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://spy-family.net/
¢£¸ø¼°£Ø¡§https://twitter.com/spyfamily_anime
¢£¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/evp4YiJ
¢£¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spy_family_official/
¢£¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@TOHOanimation
