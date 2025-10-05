ATSUSHI¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¡¡Ã¦µÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿ÈÄ¹¡Ö¾®³Ø¹»6Ç¯¤Ç170¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡EXILE¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡»þÂå¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¦µÑ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¤¤¸À¤¨¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤ä¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ç¤â²Î¤¦¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¤«°æ¾åÍÛ¿å¤µ¤ó¤È¤«¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤Ê¤ó¤«ËÍ¤â¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤Æ¤ß¤¿»þ¤Ë¾¯¤·²Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡Ö3ºÐ¤«4ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀ¨¤¤Æâµ¤¤Ê»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡Ö¿ÈÄ¹¤¬25¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¾®³Ø¹»6Ç¯¤ÇËÍ¡¢170¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£175¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤³¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ëÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¶ì¼ê¤ÊÊý¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ´«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£