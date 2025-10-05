ATSUSHI¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤ËË¬¤ì¤¿¾ì½êÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡×
¡¡EXILE¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Îµ¿¤¤¤«¤é¤¯¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·µÙÍÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤òÍ¶È¯¤·¡¢Æ±9·î¤Ë¤Ï´¶À÷¾É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥àÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯9·î¤Þ¤ÇÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Ï¡Ö1Ç¯È¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤ËâÔÁÛ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤È¤«À°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö10Æü´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈâÔÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÌë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¾¡¼ê¤¹¤®¤¿¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ30Ê¬¡¢ÅÚ²¼ºÂµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ï¼±¤È¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤«¡¢1²ó¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£