¾®À¾¹î¹¬¡Ö¤É¤ÎÀ¼Í¥¤¬À¸¤»Ä¤ë¤«¡×¡¡¡È¤ß¤ó¤ÊÂçÀ¼¡É ¡È¥Æ¥¹¥È¤«¤éÁ´ÎÏ¡É Ç®µ¤¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³Î¢ÏÃ
À¼Í¥¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¤µ¤ó¡¢¾®À¾¹î¹¬¤µ¤ó¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬4Æü¡¢¡Ö¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡Á¤ß¤ó¤Ê¡ªºÇÂ®»ëÄ°¥¥á¤í¥©¥©!!¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¡Ê10·î7Æü¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤ÏÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¤Î°ø±ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶áÆ£¿®Êå¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¡¦Â¿ÃçÇ¦¼Ô¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤·¤Î¤Ï¡Ë¤ò¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡¢É½¸þ¤¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¶ËÆ»¡¦µ±Â¼¶ËÆ»¡Ê¤¤à¤é ¤¤ï¤ß¡Ë¤ò¾®À¾¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÇË²õ¤ÎÈ¬¶ËÆ»¡É¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¬¥à¥Æ¤ò¾åºä¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¹¢¼å¤¤¿Í¤Ï¡Ä¡×¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï²á¹ó¤ÊÌÌ¤â
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¡£¾åºä¤µ¤ó¤Ï¡È»¦¿Í¡Ê¥³¥í¥·¡Ë¤Î²¦»ÒÍÍ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¬¥à¥Æ¤ò¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¶ÃØ³¡Ê¥Ñ¥Í¡Ë¥§¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¡Ê¤Î¿Ê¹Ô¡Ë¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ð¥¡¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥¡¥Ã¤È½ª¤ï¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç5»þ´Ö¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤À¤È5»þ´Ö¥Õ¥ë¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ3»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é2»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤â¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë¤«¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢Ç®ÎÌ¤â¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×¡¢¾åºä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤ì¤Í¤§¡Ä¤Ã¤Æ¿á¤½Ð¤·½Ð¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¹ðÇò¡£¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¡¢¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤¦¤«¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ÎÀ¼Í¥¤¬À¸¤»Ä¤ë¤«¡Ä¡£¤ß¤ó¤ÊÂçÀ¼½Ð¤·¤Æ¡×¤È¾®À¾¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾åºä¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Æ¥¹¥È¤«¤éÁ´ÎÏ¡×¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡Ö¹¢¼å¤¤¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²á¹ó¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë26»þ5Ê¬¡ÊÍâ½µ°Ê¹ß25»þ59Ê¬¡Ë¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£