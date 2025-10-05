ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âOK¡ª¡Ústudio CLIP¡ÛÂç¿Í¤Î½©Éþ¸õÊä¤Ë♡¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë½©Éþ¤¬Íß¤·¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ø¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤«¤é¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤à¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥¹¥Ã¥¥êÀü¤±¤ë¤Î¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Ê¤É¡£ÂÎ·¿¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥·¥ã¥Ä ¡ß I¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥ó¥Á¥ç¥·¥ã¥Ä¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥³ー¥ëI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥·¥ã¥Ä¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¤³¤Ê¤ì´¶¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥¹¥«ー¥È¤Ï½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëºÙÀ¦¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤ÈI¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥êºÙ¸«¤¨¡£¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò±£¤»¤ë¤«¤â¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¤½©¥³ー¥Ç
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥ì¥¢¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÖV¥Í¥Ã¥¯¥Ü¥¢¥Ù¥¹¥È¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ÛÁÇºà¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡£¥ß¥Ë¥¹¥«´¶³Ð¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÄ¹¤á¤ÎÃå¾æ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¥«¥Ðー¡£¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¿þ¤¬Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ò¥é¥Ò¥éÍÉ¤ì¤Æ¡¢Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥³¥â¥³´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Ü¥¢¥Ù¥¹¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª V¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤¬¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¾®´é¸«¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤·¤ÆÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âÁÀ¤¨¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥¹¥«
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È¡×\6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äø¤è¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤È¡¢¤ä¤ä¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¡£I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÀü¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¥¥ê¥Ã¤È¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ë¥¥Þ¤ëV¥Í¥Ã¥¯¤È¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ëU¥Í¥Ã¥¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥Õ¥í¥ó¥È»ÅÍÍ¡£¥¤¥ó¥Êー¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÄ¹¤¯Ãå²ó¤»¤ë¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Ï¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤ÎË¾¤ß¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¥ï¥¤¥É¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×\5,790¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¡£À¸ÃÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â±é½Ð¡£ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§mana.i