»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¤ªÍ§Ã£¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡£»Ò¤É¤â¤ÎÇº¤ß¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤ò¡¢¿´Íý»Î¤Îºî¼Ô¤¬Àâ¤¯¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¿Æ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÍ§Ã£¤Î²È¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤Î¿Æ¤Ë¼¹Ãå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¡£¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨/KADOKAWA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·1Ç¯À¸¤Îè½²Ú¤¬Æþ³ØÀâÌÀ²ñ¤ÇÊüÃÖ»Ò¤Î¡È¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡è½²Ú¤ÎÊì¿Æ¡¦¤·¤º¤«¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Ì¼¤¬Èà½÷¤«¤é°ÕÃÏ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£ÊüÃÖ»Ò¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¡Öº£¤Þ¤µ¤ËÊüÃÖ»Ò¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊüÃÖ»Ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£´Ø·¸¤ä¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢Àº¿À²Ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¸½Ìò¿´Íý»Î¤ÎÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î³Ø¹»¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Î»ÅÊý¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤À²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜ½ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¤¬Êú¤¤ä¤¹¤¤Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÇòÌÜ¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ù¡¢¡Ö¤µ¤¢Í·¤Ù¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤êÂÎÀ©¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤êµÙ·Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¤âÉ¬¤º¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¿Æ¤¬¤º¤Ã¤È¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤¤É¤¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹Â¤ê¤Æ¤ë¡¼¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼³Ý¤±¤ò¤¹¤ë°Ê³°¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ø¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í£°ìÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡Ö²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡¢Ãæ³ØÇ¯¡¢¹â³ØÇ¯¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Í§Ã£¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇòÌÜ¡§ÀÊÌ¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ï¤Þ¤À¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¡áÍ§Ã£¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö½çÈÖ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¿Æ¤¬ÌóÂ«¤Î³ÎÇ§¤ä´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¼¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ§Ã£¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¡ÖÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¡×¡ÖÆÃÄê¤Î»Ò¤È¤·¤«Í·¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´Ø·¸À¤ÎÇº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥Áè°Õ¼±¤ä¾¡¤ÁÉé¤±¤Ê¤É¡¢ÎÏ´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¿Æ¤¬²ò·è¤ËÆþ¤ë¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤¯´Ø¤ï¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÇ¯¤Î¥Î¥ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿®Íê´Ø·¸¤äÈëÌ©¤Î¶¦Í¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¤ª¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤ä±¢¸ý¤Ê¤É¤âÁý¤¨¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ¾ÀÜÅª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¼é¤ê¤Ä¤ÄÁêÃÌÁë¸ý¤ò¾ï¤Ë³«¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤