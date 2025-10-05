¥Õ¥§¥¤¥¨¾åÅÄåºÀ¤¤¬Áá¤¯¤âº£µ¨7¥´¡¼¥ëÌÜ¡¡³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«8Àï¡Äºòµ¨¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤ËÊÂ¤Ö
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨7ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾20Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿GK¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤ÇÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³«Ëë8»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î7¥´¡¼¥ë¡£Áá¤¯¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë