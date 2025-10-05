¾¾²¬¾»¹¨¡¢TOKIO²ò»¶¸å¤ÎËÜ²»¡ÖÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¿É¤¤¡×¡È¤â¤¦1²ó½¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×½©¤Î2»þ´ÖSP¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿TOKIO¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾²¬¾»¹¨¡¢²ñ¸«¤ÇÎÞ ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾²¬¡£TOKIO¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡ØTOKIO¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¿É¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¡¢3¿Í¤Ç²ñ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤¿»þ¤Ë¡¢Ã¯¤«1¿Í·ç¤±¤¿¤é¤³¤Î²°¹æ¤Ï³°¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ÏÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò»¶È¯É½¸å¡¢ÉñÂæ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¾¾²¬¤¬¡Ö±ï¤Ï¤â¤¦ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆüTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é1²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿§¡¹¤ä¤Ã¤ÑÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢É½¾ð¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÎÓ½¤¤«¤é¡Ö¤â¤¦1²ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡Öº£¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É²ò»¶¤·¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬5¿Í¤¬¤¹¤°½¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
TOKIO¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿TOKIO¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼«¤é¼çÆ³¤ÇÆ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç·ÝÇ½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤°ã¤¦·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¾¾²¬¡£º£¸å¤Ï¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡×¤È·×²è¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸TOKIO¤Î¾¾²¬¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
TOKIO¤Ï1994Ç¯9·î21Æü¡ØLOVE YOU ONLY¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾ëÅç¡¢¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤Î5¿ÍÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Ç¡ØAMBITIOUS JAPAN¡ª¡Ù¡ØÃèÁ¥¡Ù¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢1995Ç¯¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇÀ¶È¤äµù¶È¡¢ÍïÇÀ¤äÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2018Ç¯5·î¤Ë»³¸ý¤¬¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¤ÏÄ¹À¥¤¬Ã¦Âà¡£Æ±Ç¯4·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î20Æü¡¢¹ñÊ¬¤ò½ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Æ±¶É·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñÊ¬¤ÏÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£6·î25Æü¡¢TOKIO¤Ï²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾²¬¾»¹¨¡¢²ñ¸«¤ÇÎÞ ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ
¢¡¾¾²¬¾»¹¨¡¢TOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎºÆ²ñÈëÏÃ
