ÃæÀîæÆ»Ò¡¡½Ð»º¸å½é¤ÎYouTube¹¹¿·¡Ö»ºÀ¼Ê¹¤¤¤Æµã¤¤¤¿¡×ÁÐ»Ò¤â¡È´é½Ð¤·½Ð±é¡É¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÆóÍñÀ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£9·î30Æü¤ÎÁÐ»Ò½Ð»º¸å¡¢½é¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÌµ»ö¡¢ÁÐ»Ò¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÇúÃÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ÇµÕ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤á¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢1¿ÍÌÜ¤Ï1Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°½Ð¤Æ¤¤Æ¡£2¿ÍÌÜ¤â3¡¢4Ê¬º¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤È½Ð»º¤ò²óÁÛ¡£¡Ö»ºÀ¼Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÎÙ¤ÎÉ×¤ò¸«¤¿¤é¤â¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÆóÍñÀ¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤Î¸«²ò¡×¡Ö´é¤¬Á´Á³»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£Äï¤ÏÌþ¤··Ï¤Î¤Õ¤Ë¤ã¤Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ëÁÐ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Æ¥Ð¥«¤Ç¡×¤ÈÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¹¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£