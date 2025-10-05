IMP.±Æ»³ÂóÌé¡ÖIMP.¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÉñÂæ¤Ø
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤Î±Æ»³ÂóÌé¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡¦°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¡£ºÆ±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»ý¤ÄÀ±Îó¼Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¤ÈÀ±Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÀÄÇ¯¡¦ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¤Î¿¿»³¿Î¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¡Ê¤Û¤Æ¤Ä¡Ë¤òºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç½é±é¡¢Â³¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢º£²ó¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÈÂçºå¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ë¤ÆºÆ±é·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¤ª¼Çµï¡¢¤½¤·¤Æ²Î¾§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºÆ±é¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦2¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¸«Êý¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬IMP.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿·à¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÅÁ¤¨¡¢Æü¾ï¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¡È¤´¾è¼Ö¡É¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¡Ê¤Û¤Æ¤Ä¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ëºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î¿¿»³¿Î¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¡È¼ã¼Ô¤¬´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤ØÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ±é¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ñ¤´¹¤¨¤¿¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶Ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾èµÒ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¼Ö¾¸¤òÀÐ°æ°ì¹§¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·À±Îó¼Ö¤ËÌÂ¤¤¹þ¤àÃË¡¦¼¡Ïº¤ò¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤â³ð¤ï¤º¡¢À±Îó¼Ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯ÃË¡¦¸ÞÏº¤ò¾¾Â¼Î¶Ç·²ð¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬Â³Åê¡£¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÀÏº¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¡¦ÍµÂÀ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç10·î4Æü¤«¤é26Æü¡¢Âçºå¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç10·î30Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£