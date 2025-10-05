¡ãµÁËå¤¬´í¸±¿ÍÊª¡äÉ×¤ÎËå¤È¤ÏÀä±ïÃæ¡¢¤Ç¤â¤ï¤¬»Ò¤¬¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤é¤·¤¤¡£ÌµÍý¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
¤¤¤¯¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µö¤»¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢´Ø¤ï¤ê¤òÀä¤Ä¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë»Ò¤É¤â¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¡¢µÁËå¤È¤ÎÃç¤¬ºÇ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁËå¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁËå¤ÎË½¸À¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Ã¶Æá¤â·ù¤¤¤ÇÃ¶Æá¤Ï²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙµÁËå¤Î²ÈÂ²¤¬µÁ¼Â²È¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»Ò¤ÏÃæ³ØÀ¸¡¢¤¤¤È¤³¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¶Æá¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤«¤éÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤·²á¤®¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÕ¤Åº¤ï¤Ê¤¤Ã¶Æá¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â»ä¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
»Ò¤É¤â¤òµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¹Ô¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡Ù
¡ØµÁËå¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤é¡¢ÍýÍ³¤ò¸À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ËµÁËå¤¬¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½ºß¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ö¾ð¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»Ò¤É¤â¤ò´¬¤¹þ¤à¤Î¤â¤É¤¦¤«¡Ä¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡©
´ÑÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢µÁËå¤Ë²ñ¤ï¤º¤Ë»Ò¤É¤â¤ÈµÁËå¤Î»Ò¤ò²ñ¤ï¤»¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë
¡ØÁ÷¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö30Ê¬¤À¤±¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ä¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡©¡Ù
µÁËå¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¡¢²¿¤«´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤äµÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÁËå¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¤¤È¤³¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯
¡ØµÁ¼Â²È¤Ë¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç²ñ¤ï¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
µÁ¼Â²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤È¤³¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç²ñ¤¨¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤âµÁËå¤Ë²ñ¤ï¤º¤Ë¤¹¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¥à¥«¤Ä¤¯¡ª
¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡©¡¡¡Ö²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÕ¤Åº¤¨¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎËå¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¼Â¤ÎËå¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤ÆµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤â¤½¤â¤Î¸¶°ø¤Ï¼Â¤ÎËå¤ÎË½¸À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬µÁËå¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ø¿Æ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ª»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢1¿Í¤Ç¹Ô¤«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤·¡£¤½¤³¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤â¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù
¡Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¹Ô¤«¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡£µÁËå¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù
»Ò¤É¤â¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¾õ¶·¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤ÇµÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤â¤·µÁËå¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âº£¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤È»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤ÏÊÌÊª¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£