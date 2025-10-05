¡Ö¤ª¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¡×à¾å²¼¤¤ï¤¤ïáÂçÃÀ¥³¡¼¥Ç¡ª¡ÖÉ÷¤Ç¡Ä¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ²¡¤µ¤¨¤ë32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¤ä¤À¡×¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Î??¡×
¡Ö¤ä¤À¡¢¤«¡¼¤ï¡¼¤¤¡¼¤¤¡¼¡×
¡¡32ºÐ½÷Í¥¤¬¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¡õÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Îà¾å²¼¤¤ï¤¤ïáÂçÃÀ¥³¡¼¥Ç¡Ä¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ÷¤ÇÈô¤ó¤ÀÁ°È±¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤â²û¤«¤·¤¤¤Í(ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²°³°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÂÎ©Íü²Ö(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¡£º¿¹ü¤Î²¼¡¢¶»¸µ¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤ËÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢É÷¤ËÀú¤é¤ì¥¹¥«¡¼¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢ºÇ¶áåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¤ä¤À¡¢¤«¡¼¤ï¡¼¤¤¡¼¤¤¡¼¡×¡Ö¤ª¡ª¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î(¾Ð)¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Î??¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£