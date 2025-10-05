¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û10·î6Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡Êª»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ö¤Ç¡¢À®¸ù¤¬Ë¬¤ì¤ë°Å¼¨¡£º£Æü¤Ï¾®¤µ¤Ê»ö¤Ë¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¼þ°Ï¤ò³èµ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¾®¤µ¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤â¤°¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê°ìÆü¡£²¿¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤òÍê¤ë»ö¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡·×²èÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¡£¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´ü¥×¥é¥ó¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ë»ö¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ŽÁŽ¬ŽÝŽ½¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤Þ¤¹Ž¡¤¤¤ÄŽÁŽ¬ŽÝŽ½¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤ËŽ¤¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡