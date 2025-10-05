ÍÂ¼ÍõÎ¤¡¡¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×°µ´¬¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¸ø³«¡¡¾Î»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¹¹¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤À®²Ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£