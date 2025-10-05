ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Î±½¤Ë¥¾¥¯¥Ã¡ª ¤â¤·¤¢¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Íí·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡©¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.45¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÇòÅÄ¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹ÄÌ±à¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦°¤µ×ß·¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¹õÌÚ¤µ¤ó¤òÏ¢Íí·¸¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö±àÈó¸ø¼°¤Î·¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨¹ï²ò»¶¤òÀë¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È»×¤¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
½Õ¡¢¥Ð¥¹ÄäÍøÍÑ¼Ô¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÈÇòÅÄ¤µ¤ó2¿Í¤À¤±¤Ë¡£Ì¼Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤²ò·èÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤ÏÎ®¤ì¡Ä¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤·¸¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï°¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îº¬¸»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)