ÇØ¸å¤«¤é¥Ú¥Á¥ó¡ª ¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¡È¤ª¥±¥Ä¥Á¥ç¥Ã¥×¡É¤Ë²ñ¾ìÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ä¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ì·â¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤«¤é°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¡È¥Á¥ç¥Ã¥×¡É¹¶·â¡£¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤¤¤¦°Û¿§·ÐÎò¤Î¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ»¹¶·â¤Ë²ñ¾ì¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¡È¤ª¥±¥Ä¥Á¥ç¥Ã¥×¡É
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡£¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÈ´·²¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¹ë²÷¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¼ã¼ê½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£¸½ºß¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ç¡¢NXT½÷»ÒËÌÊÆ²¦ºÂ¤ÈWWE¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ë¥«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î28Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£5Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ç·èÃå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»î¹ç·Á¼°¤Ç¡¢NXT¤Ç¶¦¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ë½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥À¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¤Ç¥½¥ë¤¬Ì¥¤»¤ë¡£¥¨¥×¥í¥óÂ¦¤«¤é¤Î¥í¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¥¸¥§¥¤¥À¤ò¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤éÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥À¤ÎÇØ¸å¤«¤éç½Éô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤«¤é¤Î¡È¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ë²ñ¾ì¤âÊ¨¤Î©¤Ä¡£³ºÅö¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿WWE¸ø¼°X¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤½¤¦¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öº£¤Î¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼Í×ÁÇ¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
