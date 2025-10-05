¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤¬4027Æü¤Ö¤êÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡¡¼«¿È2ËÜÌÜ¤Ç¡ÖÀ¨¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄ¤¬¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¾®Åç¤«¤éµÕÊý¸þ¤Îº¸Íã¤ØÀèÀ©¤Î4¹æ¥½¥í¡£14Ç¯9·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè4027Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼«¿È2ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÃÆ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êº£¤«¤éÎý½¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¡ÊµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¡Ë´¶³Ð¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÎ¢¤Î¹¶·â¡£É½¤ÎÀèÆ¬ÃÆ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£