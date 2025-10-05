Åì½Ð¾»Âç¡¢ÆÍÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¡õÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡Åì½Ð¾»Âç¤¬¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎËÁÆ¬±ÇÁü¤Ë¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×Åì½Ð¾»Âç¤ÎÆùÂÎÈþ
10·î5Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô3¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï¡Ø¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Ë¡¢À¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤)¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢Î¹¤Ë¤â¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô3¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Åì½Ð¤¬¥Ö¡¼¥¿¥ó¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìÉô¸ø³«¡£µðÂç¤ÊÊ©Áü¤äµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¿Í¡¹¤Î±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅì½Ð¤Î²£´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÎÅì½Ð¤¬ÆÍÇ¡»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¡£ÆþÍá¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢Åì½Ð¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÎÉ¤¤¡£ÎÉ¤¤¤ªÅò¡×¡Ö¹ü¤ÎÆâÂ¦¤«¤é²¹¤Þ¤ë´¶¤¸¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤È»×¤·¤Åì½Ð¤ÎÈ©¤Î¼Á´¶¡¢¤½¤·¤ÆÆùÂÎÈþ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¡£¡ÖÆÍÁ³¤ÎÍçw¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß Áð.¡×¡Ö²æ¤é¤Î¥Õ¥©¥¥Ë¥¡×¡ÖÅì½Ð¤¯¤ó¤ÎÂÎ·¿¹¥¤¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£