Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢·ËÎ¥µÜ¤òË¬Ìä¡¡µþÅÔ»Ô
µþÅÔ¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢·ËÎ¥µÜ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï5Æü¸á¸å¡¢µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë·ËÎ¥µÜ¤ò»äÅª¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ËÎ¥µÜ¤Ï17À¤µª½éÆ¬¤Ë¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤ÎÄï¡¦È¬¾òµÜ½éÂåÃÒ¿Î¿Æ²¦¤¬µÜ²È¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜÄí±à¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÌ¾±à¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï·ËÎ¥µÜ¤ÇºÇ¤â³Ê¼°¤Î¹â¤¤¡¢³ýÉøÆþÊì²°¡Ê¤«¤ä¤Ö¤¤¤¤ê¤â¤ä¡ËÂ¤¤ê¤ÎÃãÄâ¡Ö¾¾¶×Äâ¡×¤òË¬¤ì¡¢Äí±à¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½©¿§¤Ë¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿Äí±à¤ò´®Ç½¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤ªÄí¤Ç¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢·ËÎ¥µÜ¤ò°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¶ìÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ËÎ¥µÜ¤òÊÅ²¼¤¬Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1980Ç¯°ÊÍè45Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£6Æü¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÂçÁ¥,
ÆÁÅç,
¾åÅÄ,
¥Í¥¸