²È¤ÎÁÝ½ü¡ª¡ª


¡Ö¹¥¤­¤Ç¤¹¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬½éÂÐÌÌ¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º!?¡¿ÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¤¯¤ó1¡Ê1¡Ë

ÉñÂæ¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ê¿Í·¿µ¡³£¡Ë¤¬ÉáµÚ¤·¤¿À¤³¦¡£ÀÜµÒ¶È¤«¤é»Ò°é¤Æ¡¢ÎÏ»Å»ö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡ÂÎ¤¬¿Í´Ö¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®µÜ»³¼ëè½¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²È¤Ë¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î"Ã«¤¯¤ó"¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¼ëè½¤ÎÉã¡£²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ëè½¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¤·¤¿Ã«¤¯¤ó¤¬¼ëè½¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ç¤¹¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤­¤Æ¡Ä!?

¿Í·¿µ¡³£¡ß¿Í´Ö¾¯½÷¤ÎSF¥é¥Ö¥³¥á¡ØÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¤¯¤ó1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¼¯Åç½éÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¤¯¤ó1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©


²¶¤Ï°ì¸þ¤Ë¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤è


¾¡¼ê¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©


¤É¤¦¤»¤Ê¤é²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä


¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¯¤á¹þ¤á¤ë¤Ê¤¢


²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î


º£ÅÙ¤³¤½¤´ËþÂ­Äº¤±¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹


¡Ä¡Ä¥á¥â¥ê¡¼¥Á¥Ã¥×¡©


Ãø¡á¼¯Åç½é¡¿¡ØÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¤¯¤ó1¡Ù