Á´Æü¶õÂæËÌ»ÙÅ¹¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÊÝ¸î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡ÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊÁ´Æü¶õ¡ËÂæËÌ»ÙÅ¹¤Ï5Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¡ÊÀÐ¸×¡Ë¤ÎÊÝ¸î¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËèÇ¯10·î5Æü¤Î¡ÖÀÐ¸×¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¸¦µæ½ê¤äÂæËÌÆ°ÊªÊÝ°é¶µ°é´ð¶â²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊü±Ç¤·¤Æ¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢Á´Æü¶õ¤Î¿¦°÷¤¬±©ÅÄ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ËÅë¾è¤¹¤ëµÒ¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³ÊÝ¸îÂç»È¤Î¥¢¥Õ¡¼¡Ê°¤¸×¡Ë¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÎÓ°é½¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ÏÂæÏÑÁ´ÂÎ¤Ç1000É¤¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥í¡¼¥É¥¥ë¡Ê¸òÄÌ»ö¸Î»à¡Ë¤äÌî¸¤¤Ë¤è¤ë½±·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÏÆüËÜ¤Î¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤ä¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÈÆ±°ì¤Î¼ï¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¼ç¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤ÏÃæÉô¤ÎÉÄ·ª¸©¤À¤¬¡¢ÂæÃæ»Ô¤ä¾´²½¸©¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÉÛ³ÈÂç¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»ÙÅ¹¤Î¸ÅËÒ³¤»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ï¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍøÍÑµÒ¤¬¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÍ¾ÚüÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊü±Ç¤·¤Æ¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢Á´Æü¶õ¤Î¿¦°÷¤¬±©ÅÄ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ËÅë¾è¤¹¤ëµÒ¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³ÊÝ¸îÂç»È¤Î¥¢¥Õ¡¼¡Ê°¤¸×¡Ë¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÏÆüËÜ¤Î¥¤¥ê¥ª¥â¥Æ¥ä¥Þ¥Í¥³¤ä¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÈÆ±°ì¤Î¼ï¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¼ç¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤ÏÃæÉô¤ÎÉÄ·ª¸©¤À¤¬¡¢ÂæÃæ»Ô¤ä¾´²½¸©¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÉÛ³ÈÂç¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»ÙÅ¹¤Î¸ÅËÒ³¤»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ï¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍøÍÑµÒ¤¬¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÍ¾ÚüÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë