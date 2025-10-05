iPhone¤âApple Watch¤âAirPods¤â½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤Ž¡¼Ö¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î½¼ÅÅ´ï¤Ï¤³¤ì¤À¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬²¿ËÜ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¼è¤ê²ó¤·¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ä¿¶Æ°¤Ç½¼ÅÅÃæ¤Îµ¡´ï¤¬Â¸µ¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Íð»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ÖÆâ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ì¤Ï¡¢BEZALEL¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¼ÖºÜ½¼ÅÅ´ï¡ÖOmnia X¡×¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¾Í¤ÎBEZALEL¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¡¦µ¡Ç½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹À½ÉÊ¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
2ÂæÆ±»þ¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡£Qi2ÂÐ±þ¡¢15W½ÐÎÏ¤ÇiPhone¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¡ª
¡ÖOmnia X¡×¤Ï2¤Ä¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¼ÖºÜ½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎÀµÌÌ¤Î½¼ÅÅÉô¤Ï¡ÖQi2¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MageSafeµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¶á¤Å¤±¤ë¤È¥«¥Á¥Ã¤ÈµÛÃå¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç°Ï©¤Ç¤âÍî²¼¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤·¡£15W½ÐÎÏ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
MagSafeÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢QiÂÐ±þAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âµÛÃåOK¤Ê¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏAirPods¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢5W½ÐÎÏ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£ÇØÌÌ¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏApple Watch¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç2¤Ä¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤ÎÅÙ¤Ë½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢È´¤º¹¤·¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤À¤«¤éÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±¡£³ÑÅÙÄ´À°¤â¼«Í³¼«ºß
¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤Î¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ëÉ¸½à¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¡£
¿á¤½Ð¤·¸ý¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥À¥¤¥¢¥ë¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±ÀßÃÖ¤¬GOOD¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç°ÂÄê´¶¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
É¸½à¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö´Ý·¿¡×¡ÖµÛÈ×¡×¡ÖTeslaÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¡ÖTeslaÍÑ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤È4¼ïÎà¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤«¤étesla¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤Î¼Ö¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
³ÑÅÙÄ´À°¤â¼«Í³¼«ºß¡£½Ä¸þ¤¤ä²£¸þ¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍÑÅÓ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó
iPhone¤Î½¼ÅÅÉô¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥³¥¤¥ë¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¼ÖÆâ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¹âµé´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ¹¡£
Í¥¤ì¤¿µ¡Ç½À¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥«¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£