¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤Î¡©¡×Ê¹¤«¤ì¤½¤¦¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ö°ìÊÊ¥È¥Ã¥×¥¹¡×

¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬³Ê¾å¤²¤Ç¤¤ë¼çÌòµé¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥³ー¥Ç¤¬¤°¤Ã¤È¤¢¤«È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£°ìÊÊ¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢°ìËç¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Î°õ¾Ý¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âµ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Çº¹¤¬ÉÕ¤¯¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Ç¥Ë¥à¥¥â¥Î¥·¥ã¥Ä¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥×É÷¤Î¥ï¥¤¥É¥¹¥êー¥Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡£ÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¥â¥ÎÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤¬¹â¤á¤Ë¸«¤¨¤ëÃ»¤á¾æ¤È¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×\6,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©¿§¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¡£¾åÉÊ¤Ê¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìËç¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£ÉÕÂ°¤ÎºÙ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½©¥³ー¥Ç¤Î°ì·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
